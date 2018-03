SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto, estrazione 13 marzo: ecco i numeri vincenti

Continua la caccia al fatidico '6' con cui portare a casa il jackpot del SuperEnalotto. Il montepremi è arrivato alla cifra record di 112,7 milioni di euro, ma nessuno fino ad oggi è riuscito ad indovinare la sestina vincente. L'ultima vittoria con un '6' risale al 2017, quando un fortunato giocatore di Caorle, in Veneto, ha vinto 77,7 milioni di euro. I numeri vincenti estratti oggi, martedì 13 marzo, per SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto, verranno pubblicati su Today dopo le ore 20.

SuperEnalotto, jackopot da record

Il montepremi ha raggiunto quota 112, 7 milioni di euro. Si tratta del premio in palio più alto in Europa e del quinto nella storia del gioco. Dall'inizio del gioco, oltre vent'anni fa, si tratta della quinta volta in cui il premio di prima categoria supera i 100 milioni di euro. Il premio in palio - che è anche il terzo nel mondo alle spalle solo dei due colossi multistatali americani Powerball e Mega Millions - ha scalzato dal quinto posto i 100 milioni vinti a Catania nell’ottobre del 2008, e adesso nel mirino ci sono i 139 milioni divisi fra Parma e Pistoia nel 2010. Si sale a quota 148 milioni per la combinazione vincente che nell’estate del 2009 venne centrata a Bagnone (in provincia di Massa).

SuperEnalotto, i numeri ritardatari

I numeri più ritardatari per il SuperEnalotto:

Lotto, i numeri ritardatari

Ecco i 10 numeri con maggiori settimane di ritardo, divisi per le diverse ruote: