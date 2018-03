SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: estrazione di oggi 8 marzo 2018, i numeri vincenti

Lotto, 10eLotto e Superenalotto: i numeri dell'estrazione di giovedì 8 marzo 2018. Il jackpot da portare a casa con la sestina vincente del SuperEnalotto continua a crescere settimana dopo settimana: per questa estrazione ha raggiunto quota 110,1 milioni di euro, una cifra da capogiro, che farebbe gola chiunque, oltre ad essere la più alta mai messa in palio nella storia del gioco. L'ultimo '6' vincente risale ormai all'agosto del 2017, quando un fortunato giocatore di Caorle, in Veneto, ha vinto 77,7 milioni di euro azzeccando la combinazione vincente. Ma se il SuperEnalotto dà poche soddisfazioni, non si può dire lo stesso del Lotto: a Longare, nel vicentino, sono stati vinti 380mila euro con una schedina da 1,50 euro. I numeri estratti giovedì 8 marzo 2018 per SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto, verranno pubblicati su Today dopo le ore 20.

SuperEnalotto, i numeri ritardatari

Come è possibile vedere dalla tabella in costante aggiornamento sul sito del SuperEnalotto, ecco in numeri ritardatari e il numero di settimane in cui non sono stati estratti.



Lotto, i numeri ritardatari

Sul sito della Lottomatica è possibile invece vedere i numeri ritardatari per il gioco del Lotto, divisi per tutte le ruote.

Lottomatica, via al nuovo sito mobile

Lottomatica presenta il nuovo volto del sito mobile e offre per la prima volta, al pubblico appassionato di gaming online, la possibilità di vivere finalmente un’esperienza di gioco in ottica e-commerce, guidata dalla personalizzazione. Il nuovo sito mobile è stato creato su misura per ogni tipo di giocatore che naviga il sito, mostra le proprie preferenze e riceve suggerimenti di gioco. Una evoluzione che consente agli utenti di sfogliare l’ampia offerta di gioco come un catalogo online, in linea con le nuovissime piattaforme digitali che offrono una esperienza utente totalmente personalizzata.

Anche la navigazione è più immediata: tutti i giochi online sono accessibili sul dispositivo mobile in un click, senza scaricare nulla. Ogni utile informazione può essere reperita facilmente anche da un utente che accede per la prima volta. Risultano ottimizzate tutte le funzionalità e l’accesso all’offerta di gioco, alle promozioni, alle novità proposte quotidianamente, è immediato e personalizzato. Semplificato anche l’intero processo di registrazione che consente di entrare nel mondo di Lottomatica in pochissimi step. Il nuovo sito ha inoltre una veste grafica che privilegia la linearità delle immagini attraverso un approccio fotografico e attraverso un impatto grafico che garantisce la chiarezza. Resta invariato invece il maggior punto di forza di Lottomatica: il gioco sicuro.

La garanzia di poter utilizzare il sito mobile, oltre che per giocare e divertirsi in libertà, anche per tenere sotto controllo il proprio saldo e per ricaricare il Conto Gioco in movimento, è ancor più rafforzata. Lottomatica ha voluto investire in particolar modo sul processo di restyling del canale mobile, dove le passioni del giocatore corrono sempre più velocemente. Uno strumento che può rappresentare sempre di più un punto di convergenza tra l’online e il retail.