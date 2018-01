Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto: le estrazioni di martedì 16 gennaio 2018

Nuovo appuntamento con la fortuna: ecco le estrazioni del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto e i numeri fortunati del 10eLotto di oggi martedì 16 gennaio 2018. Il 6 al SuperEnalotto continua a nascondersi, ma nelle ultime estrazioni è stato centrato un 5+1 da 677mila euro a Russi, in provincia di Ravenna. Hanno festeggiato anche i dieci punti "5" da quasi 22mila euro ciascuno e il 10 "4Stella" da 31mila euro. Il jackpot per la sestina da sogno è salito a 85 milioni e 400 mila euro: attualmente è il più alto al mondo e occupa l’ottavo posto nella classifica dei premi più alti nella storia del gioco. L’ultimo "6" risale allo scorso agosto, quando a Caorle, in provincia di Venezia, finirono 77,7 milioni.

Estrazione del Lotto oggi martedì 16 gennaio 2018

NAZIONALE 22 74 2 43 18

BARI 76 34 60 75 71

CAGLIARI 48 42 32 9 66

FIRENZE 36 10 78 77 52

GENOVA 23 36 3 10 21

MILANO 9 54 6 89 10

NAPOLI 53 60 72 76 54

PALERMO 50 1 3 48 59

ROMA 15 38 32 58 82

TORINO 39 64 55 85 89

VENEZIA 55 56 21 78 16

Estrazione numeri 10eLotto di oggi martedì 16 gennaio 2018

Ecco i numeri vincenti:

1 9 10 15 23 32 34 36 38 39 42 48 50 53 54 55 56 60 64 76

Numero Oro: 76

Doppio Oro: 76 34

Estrazione Superenalotto di martedì 16 gennaio 2018

La combinazione vincente: 9 29 51 53 74 76

Jolly: 28

Superstar: 12

Ultime estrazioni Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto

Tra i numeri ritarditari al Lotto si conferma il 76 sulla ruota di Cagliari, che non viene estratto dal 22 settembre 2016. Al secondo posto il 20 sulla ruota di Bari che non viene estratto dal 6 maggio 2017. Per consultare tutti i numeri usciti al Lotto negli ultimi due mesi e controllare i numeri dell'ultima estrazione del Lotto, ecco il link al sito.

SuperEnalotto, 20 anni fa la prima vincita record

Una giocata da 300 mila lire, un sistema che portò a una vincita di oltre 13 miliardi di lire. Domani, mercoledì 17 gennaio, si festeggiano i vent'anni del primo “6” nella storia del Superenalotto, di quella vincita di prima categoria di un concorso che negli anni a seguire ha rivoluzionato, con i suoi jackpot record, la storia dei giochi in Italia. Tutto ebbe inizio nel 1998 a Poncarale, piccolo centro in provincia di Brescia: il SuperEnalotto era nato un mese e mezzo prima, il 3 dicembre 1997, e fino a quel fatidico giorno nessuno era mai riuscito a centrare il ‘6’. Da quel 17 gennaio 1998 a oggi – ricorda l’agenzia Agimeg – sono stati assegnati 118 ‘6’ e ben 653 ‘5+’, per un totale di 4,7 miliardi di euro distribuiti ai giocatori tra le vincite di prima e seconda categoria. In venti anni, però, ha vinto anche l’Erario, che ha beneficiato di entrate per 20,1 miliardi di euro. Nella caccia alla sestina dei sogni, dal 1997 sono stati giocati complessivamente 40,9 miliardi di euro.