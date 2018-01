Lotto, 10eLotto e Superenalotto: le estrazioni di giovedì 11 gennaio 2018

Le estrazioni del Lotto, la combinazione vincente del Superenalotto e i numeri fortunati del 10eLotto di oggi giovedì 11 gennaio 2018. Ecco il nuovo appuntamento con la fortuna, dopo l'ultima estrazione di martedì 9 gennaio. Grande attesa soprattutto per il Superenalotto, con un jackpot da 83,5 milioni di euro: un sogno che vale una fortuna, con un premio in palio che attualmente risulta essere il più alto al mondo.

Estrazione del Lotto oggi giovedì 11 gennaio 2018

BARI 43 52 23 32 55

CAGLIARI 79 59 26 24 67

FIRENZE 5 32 14 83 31

GENOVA 57 18 84 28 79

MILANO 55 10 43 81 27

NAPOLI 70 15 39 19 53

PALERMO 49 14 9 63 44

ROMA 59 77 21 55 51

TORINO 89 23 74 5 11

VENEZIA 53 80 21 33 71

NAZIONALE 41 83 38 84 56

Estrazione numeri 10eLotto di oggi giovedì 11 gennaio 2018

Ecco i numeri vincenti:

5 10 14 15 18 23 26 32 43 49

52 53 55 57 59 70 77 79 80 89

Numero oro: 43

Doppio oro: 43 52

Estrazione Superenalotto di giovedì 11 gennaio 2018

La combinazione vincente del Superenalotto è: 3 - 25 - 28 - 37 - 71 - 82

Numero Jolly: 75

Superstar: 36

Ultime estrazioni Lotto e Superenalotto

Le ultime estrazioni del Lotto e del SuperEnalotto sono avvenute martedì 9 gennaio. Il Lotto, come segnala Agipronews, ha premiato Sant'Antimo (Napoli), dove un fortunato giocatore ha puntato 5 euro sul terno secco 6-46-84 sulla ruota partenopea, vincendo 22.500 euro. Nell'ultimo concorso, il Lotto ha restituito in vincite oltre 4,1 milioni, per un totale dall'inizio dell'anno di 21,7 milioni. A questo link si possono consultare tutti i numeri usciti al Lotto negli ultimi due mesi e controllare i numeri dell'ultima estrazione del Lotto.

Il jackpot attuale del Superenalotto occupa l'ottavo posto nella classifica dei premi più alti nella storia del gioco. Nell'ultima estrazione il jackpot è stato soltanto sfiorato a Roma, dove con una schedina sono stati centrati tre 5, per una vincita totale di oltre 42mila euro. L'ultima estrazione del Lotto conferma il 76 sulla ruota di Cagliari come primo tra i ritardatari: non viene estratto dal 22 settembre 2016. Segue al secondo posto il 20 sulla ruota di Bari che non viene estratto dal 6 maggio 2017.