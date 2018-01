Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto: le estrazioni di sabato 13 gennaio 2018

Le estrazioni del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto e i numeri fortunati del 10eLotto di oggi sabato 13 gennaio 2018. Il nuovo appuntamento con la dea bendata arriva dopo l'ultima estrazione di giovedì 11 gennaio, che non ha fatto registrare nessun 6 né 5+1. Gli appassionati scalpitano soprattutto per il SuperEnalotto. Oggi per la sestina vincente è in palio un montepremi da capogiro, salito a ben 84,6 milioni di euro. Si tratta, attualmente, del premio più alto al mondo.

Estrazione del Lotto oggi sabato 13 gennaio 2018

NAZIONALE 73 68 43 63 62

BARI 36 80 56 53 67

CAGLIARI 60 33 50 45 48

FIRENZE 47 22 66 88 24

GENOVA 89 25 33 7 46

MILANO 8 58 10 86 23

NAPOLI 7 76 85 45 38

PALERMO 79 3 25 23 8

ROMA 65 43 51 74 80

TORINO 61 73 8 70 71

VENEZIA 54 62 88 45 25

Estrazione numeri 10eLotto di oggi sabato 13 gennaio 2018

Ecco i numeri vincenti:

3 7 8 22 25 33 36 43 47 54 58 60 61 62 65 73 76 79 80 89

Numero Oro: 36

Doppio Oro: 36 80

Estrazione Superenalotto di sabato 13 gennaio 2018

La combinazione vincente: 2 10 41 49 56 71

Jolly: 36

Superstar: 33

Ultime estrazioni Lotto e SuperEnalotto

Le ultime estrazioni del Lotto e del SuperEnalotto sono avvenute giovedì 11 gennaio. Il Lotto, come riporta l'agenzia di stampa Agipronews, ha premiato la città di Firenze con un terno secco da 45mila euro centrato grazie a una giocata da 10 euro sui numeri 5-11-23 sulla ruota di Torino. Il Lotto ha restituito in vincite quasi 4,9 milioni di euro, per un totale di oltre 26,5 milioni dall'inizio dell'anno. Tra i numeri ritardatari segnaliamo il 76 sulla ruota di Cagliari: non viene estratto dal 22 settembre 2016. Segue al secondo posto il 20 sulla ruota di Bari che non viene estratto dal 6 maggio 2017.

