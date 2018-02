Lotto, 10eLotto e Superenalotto: le estrazioni di sabato 17 febbraio 2018

Le estrazioni del Lotto, la combinazione vincente del Superenalotto e i numeri fortunati del 10eLotto di oggi sabato 17 febbraio 2018. Ecco il nuovo appuntamento con la fortuna, dopo l'appuntamento di giovedì 15 febbraio.

Sale la febbre tra gli scommettitori e i giocatori. La sestina esatta del Superenalotto mette in palio 100,9 milioni di euro, il quinto jackpot più alto nella storia del gioco. Il premio di prima categoria attualmente in palio, con 100,9 milioni supera di poco la cifra vinta a Catania nel 2008. Il record assoluto - scrive Agipronews - è per i 178 milioni vinti nel 2010 e distribuiti con 70 quote in tutta Italia, seguono i 165 milioni centrati a Vibo Valentia nel 2016 (vincita unica più alta mai realizzata, grazie anche a un 6 Stella da 2 milioni), poi ci sono i 147 milioni di Bagnone del 2009 e i 139 milioni divisi tra Parma e Pistoia a febbraio del 2010.

Ecco la classifica delle più alte vincite mai realizzate al SuperEnalotto:

1 30/10/10 177.729.043,16 euro Bacheca dei Sistemi 2 27/10/16 163.538.706,00 euro Vibo Valentia (VV) 3 22/08/09 147.807.299,08 euro Bagnone (MS) 4 09/02/10 139.022.314,64 euro Parma (PR) e Pistoia (PT) 5 23/10/08 100.756.197,30 euro Catania (CT)

Ultime estrazioni Lotto e Superenalotto

L’ultima estrazione del Lotto ha portato fortuna alla Capitale dove, con una schedina da dieci euro, un giocatore ne ha vinti oltre 130mila.

Estrazione del Lotto oggi sabato 17 febbraio 2018

I numeri poco dopo le 20

Estrazione 10eLotto di oggi sabato 17 febbraio 2018

I numeri vincenti poco dopo le 20

Estrazione Superenalotto di oggi sabato 17 febbraio 2018

I numeri vincenti poco dopo le 20