Lotto, gioca 5 euro e sbanca. Estrazione SuperEnalotto, esultano tre fortunati

Nessuna traccia del 6. La sestina vincente del SuperEnalotto continua a farsi attenre, così come il 5+1. Nell’ultima estrazione – riferisce Agipronews – sono stati però centrati tre “5” da 66mila euro. Una discreta sommetta, ma pur sempre briciole rispetto al jackpot che vale ormai 118,6 milioni di euro. Si tratta del premio più alto in Europa e della quinta cifra più alta messa in palio nella storia del SuperEnalotto.

Le giocate vincenti sono state centrate a Pieve di Soligo, nel Trevigiano, a Laconi (provincia di Oristano) e in via Gregorio VII a Roma. L’ultima estrazione del SuperEnalotto ha regalato anche 41mila euro ad un giocatore che ha centrato il quattro stella.

SuperEnalotto, i numeri del 22 marzo 2018

20 23 29 37 39 72

Jolly: 44

Superstar: 59

Quanto al Lotto per ora non abbiamo notizie di vincite. L’estrazione di martedì scorso ha invece premiato Casalpusterlengo, in provincia di Lodi, dove nel concorso del 20 marzo un giocatore ha centrato una quaterna da oltre 127mila euro grazie a una giocata di 5 euro, sulla ruota di Bari. In provincia di Teramo sono stati invece vinti 50mila euro, sempre con una giocata sulla ruota di Bari. E il 10eLotto? Nell’estrazione del 20 marzo ha portato fortuna a Modena dove sono stati vinti 40mila euro grazie ad un sei con doppio oro.

Lotto e 10eLotto, estrazione del 22 marzo 2018: i numeri vincenti

NAZIONALE 43 80 19 51 57 BARI 10 53 28 5 67 CAGLIARI 20 33 65 50 87 FIRENZE 75 14 43 3 15 GENOVA 62 33 2 44 85 MILANO 40 17 31 62 9 NAPOLI 9 40 32 20 90 PALERMO 19 35 60 37 71 ROMA 81 56 7 69 3 TORINO 3 53 59 47 12 VENEZIA 89 23 36 8 62

I numeri del 10eLotto

3 9 10 14 17 19 20 23 28 33 35 40 43 53 56 62 65 75 81 89

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 10

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 10 53