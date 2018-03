SuperEnalotto, centrato un 5+ da record ma manca ancora il 6: jackpot più alto d'Europa

Ancora nessun 6 nell'ultima estrazione del SuperEnalotto, ma un fortunato giocatore di Giardini Naxos, in provincia di Messina, ha centrato un 5+ e si porta quindi a casa oltre 775mila euro e l'invidiabile record della seconda vincita più ricca dell'anno, come scrive l'agenzia Agipronews. La schedina con i numeri vincenti dell'estrazione numero n.36 del SuperEnalotto dall'inizio dell'anno è stata giocata nel punto vendita Sisal Tabaccheria in via Consolare Valeria 152. Centrati anche sei "5" da circa 42mila euro a testa.

La sestina vincente quindi continua a farsi desiderare e a non voler uscire e per questo il jackpot del SuperEnalotto è salito a ben 119,4 milioni di euro. Si tratta del premio più alto in Europa ed il quinto nella storia del gioco. L'ultima volta che qualcuno giocò i numeri vincenti per sbancare il premio di prima categoria fu il 1 agosto dello scorso anno, quando a Caorle, in provincia di Venezia, furono vinti 78 milioni di euro.

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: quote ed estrazioni del 24 marzo 2018

SuperEnalotto, estrazione 24 marzo 2018: i numeri vincenti

Superenalotto n. 36 del 24/03/2018: 81 24 66 2 42 62

Numero Jolly: 36

Numero 47

Il 65 continua intanto ad essere il numero più desiderato del Lotto, che su Torino allunga a 126 concorsi la sua assenza, seguito dall'85 su Cagliari a 113 e dal 36 su Palermo a 108, ricorda sempre Agipronews. Mancano da 98 turni anche il 20 su Venezia e la coppia 45 su Palermo e 46 su Cagliari, entrambi da 97 estrazioni.

Lotto, estrazione 24 marzo 2018: tutti i numeri

Estrazione n°36 del 24/03/2018 NAZIONALE 15 27 10 23 19 BARI 12 67 55 90 73 CAGLIARI 34 25 3 56 42 FIRENZE 47 49 51 5 83 GENOVA 70 56 75 15 52 MILANO 81 16 82 1 62 NAPOLI 67 68 42 60 4 PALERMO 27 64 82 18 14 ROMA 27 62 83 70 6 TORINO 39 74 53 3 66 VENEZIA 17 84 68 88 61

10eLotto, estrazione 24 marzo: tutti i numeri