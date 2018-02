SuperEnalotto, estrazione del 22 febbraio: jackpot da favola. Ecco tutti i numeri

Nessun 6 né 5+1 nell’ultima estrazione del SuperEnalotto. Non c’è traccia della sestina vincente che com’è ormai noto a chi segue il gioco non esce dallo scorso agosto. Il jackpot dunque continua a salire: il premio collegato al biglietto con i sei numeri vincenti vale ormai 104,4 milioni di euro. Una cifra da sogno. E la quarta piazza nella classifica delle vincite più alte del SuperEnalotto (139 milioni e rotti) è sempre più vicina. Ad ogni modo anche l’estrazione di giovedì 22 febbraio ha regalato qualche vincita interessante.

Come riferisce Agipronews, nell'ultima estrazione del SuperEnalotto sono stati centrati quattro "5": i fortunati si portano a casa 46mila euro ciascuno, mentre vincono poco meno (45mila) i quattro giocatori che hanno centrato il "4stella. Insomma, in 4 hanno sfiorato la vincita da sogno: dovranno "accontentarsi" di 46mila euro a testa, che comunque non sono certo pochi.

Quanto al Lotto la vincità più alta dell'ultima estrazione è stata registrata a Eboli (Salerno) dove un giocatore ha incassato 50mila euro puntando sui numeri 8 70 73 79 83 sulla ruota di Milano.

Regala qualche premio anche il 10eLotto con premi da 50mila euro che sono finiti in provincia di Asti, Potenza e Milano.

Ecco tutti i numeri vincenti dell’ultima estrazione, quella relativa a giovedì 22 febbraio 2018.

SuperEnalotto, la sestina vincente

9 40 45 70 76 81

NUMERO JOLLY

39

NUMERO SUPERSTAR

28

Lotto, estrazione del 22 febbraio: i numeri

NAZIONALE 70 6 24 76 19 BARI 14 53 88 9 42 CAGLIARI 51 52 17 44 87 FIRENZE 48 17 45 60 59 GENOVA 79 24 3 7 66 MILANO 31 79 73 70 83 NAPOLI 55 7 67 59 57 PALERMO 63 71 8 30 31 ROMA 35 23 30 58 71 TORINO 7 1 58 71 43 VENEZIA 55 57 42 34 88

I numeri del 10eLotto

1 3 7 14 17 23 24 31 35 45 48 51 52 53 55 57 63 71 79 88

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 14

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 14 53