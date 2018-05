Lotto e SuperEnalotto, i numeri dell'ultima estrazione. Caccia a 9 fortunati: rischiano di perdere tutto

Come ogni martedì nella serata di ieri, 15 maggio 2018, c’è stata la consueta estrazione dei numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto (potete trovare tutte le combinazioni estratte in fondo all’articolo). Nessun 6, né 5+1 per quanto riguarda il SuperEnalotto. Si segnalano invece ben tredici cinque: i fortunati si portano a casa poco meno di 13mila euro a testa. È andata meglio ai cinque giocatori che nell’ultima estrazione hanno centrato un 4 Stella: per loro una vincita di 27mila euro. Nessuno comunque si è portato a casa il bottino grosso: il jackpot sale così a 35,4 milioni di euro, una cifra che inizia a solleticare la fantasia di tanti giocatori.

SuperEnalotto, iniziativa speciale: si cercano nove fortunati

Agimeg segnala invece che ci sono ancora nove fortunati che non hanno ancora riscosso il premio da 100mila euro dell’iniziativa speciale SuperStar "Pasqua 100×100", collegata proprio al SuperEnalotto. Il termine ultimo per ritirare la vincita è fissato al 29 giugno 2018. Come spesso accade in questi casi, ci si domanda se i giocatori non siano ancora passati all’incasso o siano invece all’oscuro della vincita. Ovviamente l’auspicio è che sia vera la prima ipotesi.

Non sono state ancora rese note invece eventuali vincite registrate a Lotto e 10eLotto nell’ultima estrazione del 15 maggio. Ecco tutti i numeri vincenti.

La sestina vincente del SuperEnalotto

3 - 10 - 38 - 52 - 65 - 71

Jolly 1

Numero SuperStar 49



Lotto, i numeri del 15 maggio 2018

NAZIONALE 59 83 33 89 32 BARI 33 90 47 65 11 CAGLIARI 62 90 84 28 67 FIRENZE 30 28 69 20 3 GENOVA 23 29 48 77 46 MILANO 72 20 43 85 62 NAPOLI 4 50 64 62 59 PALERMO 2 9 14 37 34 ROMA 37 85 8 58 84 TORINO 31 12 18 42 81 VENEZIA 57 66 16 33 11

I numeri del 10eLotto