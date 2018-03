Superenalotto, nessun 6 e il jackpot sale a 120 milioni. Lotto: tutti i numeri vincenti

Nessun “6” nel concorso di martedì 27 marzo del Superenalotto: il Jackpot sale vertiginosamente fino a 120,5 milioni di euro, premio in palio più alto in Europa e quinto nella storia del gioco.

Estrazione Superenalotto 27 marzo 2018

La combinazione vincente è stata 10 16 35 63 73 83 Jolly 20 SuperStar 66.

Il premio di prima categoria - ricorda Agipronews, manca dall’1 agosto dello scorso anno, quando a Caorle (Venezia) finirono 78 milioni di euro. Nell’ultimo concorso sono però cinque i 5, ognuno da 40mila euro.

Quest'anno quindi il 6 non si è ancora fatto vedere, ma sono diversi le vincite pesanti, la più generosa è un 5 Stella da 778mila euro realizzato a Pieve a Nievole (Pistoia) lo scorso 8 febbraio, mentre nell’estrazione di sabato scorso un 5+ ha premiato Giardini Naxos (in provincia di Messina) con 775mila euro. In tutto solo con i 5 Stella, i 5 + e i 5 più ricchi, da inizio anno i giocatori sono stati premiati con oltre 7,3 milioni di euro.

Lotto numeri vincenti

Per quel che riguarda i numeri ritardatari del Lotto il 65 su Torino, tocca i 127 concorsi di assenza, il primo inseguitore è l’85 su Cagliari a quota 114, ritorna invece dopo 108 appuntamenti 36 su Palermo. Quella di ieri è stata un'estrazione del Lotto ricca di uscite particolari: sulla ruota di Genova terno in decina 30-39 (31-32-36) accompagnato da un terno in figura 9 (9-18-36); terno in decina 70-79 su Torino (71-75-79) e ambi vertibili su Napoli (24-42) e Nazionale (45-54).

Estrazione Vincicasa martedì 27 marzo 2018