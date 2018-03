SuperEnalotto, 5 da 40mila euro: il jackpot sfiora 122 milioni. Lotto, tutti i numeri estratti

Nemmeno nel concorso di giovedì 29 marzo del SuperEnalotto è uscito il 6: per l'ultimo appuntamento del mese, dunque, il Jackpot di casa Sisal sale a 121,9 milioni di euro, il premio in palio più alto in Europa e il quinto nella storia del gioco. Si ricorda che i risultati del concorso n. 39 del SuperEnalotto SuperStar di sabato 31 marzo saranno disponibili a partire dalle 23.30 della stessa giornata di estrazione. Lo comunica Sisal, in una nota, specificando che «questo ritardo è causato dalla numerosità dei premi speciali dell’iniziativa Pasqua 100x100 e dalle conseguenti operazioni di estrazione, spoglio e verifica».

Numeri vincenti Superenalotto

La combinazione vincente nella seconda estrazione della settimana è stata 11 15 32 35 52 56, Jolly 5, SuperStar 9.

Sorridono i "5" da 40 mila euro

Anche se manca il "6", la serata sorride ai cinque autori del "5", ognuno dei quali porta a casa quasi 40mila euro (per la precisione 39.974). Giovedì da incorniciare anche per i tre "4stella", che pure vincono 39mila euro ciascuno. Il 6 invece manca dall’1 agosto dello scorso anno, quando a Caorle (Venezia) furono vinti 78 milioni di euro.

Numeri vincenti Lotto

Ecco i numeri vincenti del Lotto, estrazione di giovedì 29 marzo 2018:

Estrazione n°38 del 29/03/2018 NAZIONALE 7 19 40 80 88 BARI 20 38 83 26 65 CAGLIARI 13 16 89 68 66 FIRENZE 13 45 68 76 80 GENOVA 90 3 8 48 79 MILANO 11 64 69 51 43 NAPOLI 5 47 83 69 46 PALERMO 37 42 32 46 27 ROMA 16 7 12 64 5 TORINO 77 66 90 46 34 VENEZIA 69 53 68 11 90

Il 65 su Torino allunga in cima alla classifica dei numeri più ritardatari del Lotto: sono 128 le assenze raggiunte dal capofila piemontese, ricorda Agipronews, davanti all'85 su Cagliari (via da 115 turni) e al 20 su Venezia, che nel penultimo concorso di marzo raggiunge il traguardo dei 100 ritardi. A una sola lunghezza dalla soglia a tre cifre ci sono poi il 45 su Palermo e il 46 su Cagliari.

Estrazione Vincicasa

Ecco i numeri dell'estrazione n. 88 di giovedì 29 marzo 2018: