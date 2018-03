Le mamme italiane sono tra le più anziane d'Europa al momento del parto

I dati dell'ufficio di statistica europea parlano chiaro. Secondo Eurostat le mamme italiane sono tra le più “anziane” al momento del parto. Il record (ma c'è ben poco da festeggiare... ) è in alcune province della Sardegna, Nuoro e Medio Campidano, sono tra quelle con l’età maggiore, superiore ai 33 anni.

Le mamme italiane tra le più anziane

La rilevazione è stata fatta a livello delle 1.373 regioni NUTS 3 (Nomenclatura delle unità territoriali per le statistiche) dell'Unione europea che comprendono regioni e province.

In Europa l'età media delle madri al momento del parte è 30,6 anni. Giovanissime le mamme della regione bulgara di "Sliven" (25,1 anni), mentre le più "attempate" sono quelle della regione greca di 'Voreios Tomeas Athinon' (33,8 anni). In Italia la media è di 31,7 anni.

Come sottolinea Quotidiano Sanità, l'età media delle donne al parto è inferiore a 27 anni in 22 regioni dell'Ue: curiosamente, tutte le 22 regioni in oggetto si trovano in Bulgaria (15 delle 18 regioni NUTS 3 di questa categoria) e Romania (7 regioni).

Molto alta, superiore ai 33 anni, l'età media delle donne al momento del parto in diverse zone dell'Inghilterra: "Wandsworth" (33,7 anni), "Camden & City of London" (33,7 anni), "Kensington and Chelsea & Hammersmith and Fulham" (33,6 anni), "Westminster "(33,3 anni) e "Lambeth "(33,0 anni).

Sicilia e Sardegna ai poli opposti

L'Italia è tra i paesi con più regioni nella parte alta della classifica europea. Le province più giovani in Italia sono Crotone e Siracusa, entrambe con 30,5 anni medi. Se si prendono in considerazione le dieci province più giovani d’Italia, nove sono nel Mezzogiorno (sette della Sicilia) e una sola è in Centro Italia (Prato).

In Sardegna invece le cose vanno all'opposto rispetto alla Sicilia: oltre a Nuoro e Medio Campidano, anche Oristano e Ogliastra sono ai primi posti per età media al momento del parto.

Tabella da QuotidianoSanita.it