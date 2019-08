Eugenio Vinci, il manager italiano morto in Croazia: arrestati skipper e armatore

Sono stati arrestati sia il proprietario sia lo skipper dello yacht a bordo del quale è morto, durante una vacanza in Croazia, il manager italiano Eugenio Vinci. Vinci, originario di Sant'Agata di Militello e ad dei noti supermercati Tuodì, è stato trovato morto in bagno. Il decesso di Vinci è avvenuto per avvelenamento da monossido di carbonio. L'armatore e lo skipper sono stati fermati dalla polizia e tratti in arresto con l'accusa di aver installato un motore nella barca senza seguire le norme di sicurezza, causando la fuoriuscita di gas tossici risultata letale. I due figli di Eugenio Vinci sono ancora ricoverati in gravi condizioni all'ospedale di Spalato.

Eugenico Vinci morto in vacanza in Croazia: gravi due figli

La polizia croata riferisce che le persone arrestate sono due giovani, un uomo di 23 anni ed uno di 27 anni, entrambi di nazionalità croata. Secondo i primi riscontri della polizia di Spalato-Dalmazia, il motore sarebbe stato installato l'8 agosto, poco prima del dramma. I lavori non erano però stati eseguiti rispettando tutte le stringenti norme di sicurezza essenziali in questi casi. Nello specifico, sarebbe stato installato nel vano motore un generatore a benzina che si raffredda ad aria. Una volta avviato, il motore ha però inavvertitamente iniziato a sprigionare gas tossici che hanno raggiunto anche le cabine, avvelenando il manager e i due figli, un bimbo di cinque e una ragazzina di quattordici anni.