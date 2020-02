Nullatenente affittava villa di lusso a 1.000 euro a notte: beccato evasore totale

Per il Fisco era un nullatenente, eppure affittava una maxi villa all'interno del comprensorio della Pineta di Arenzano, nel ponente di Genova, che gli fruttava la cifra di 1.000 euro a notte. La Guardia di Finanza ha così beccato un privato evasore totale, a cui ha immediatamente sequestrato la villa, di lusso.

A far scattare i sigilli i militari del primo gruppo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza di Genova, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica.Le fiamme gialle stanno procedendo al sequestro dell'immobile, adibito a villa per le vacanze con piscina, affacciato su una delle zone più prestigiose della riviera ligure.

L'uomo al quale è stata sequestrata la villa, amministratore di varie società ed evasore totale, gravato da cartelle esattoriali per oltre 100 milioni di euro, derivanti dalla commissione di 'frodi carosello' tra l'Olanda, la Germania e l'Italia . L'immobile - in grado di ospitare 12 persone - era stato appositamente schermato, al fine di sottrarlo ad eventuali aggressioni patrimoniali. L'indagine è nata dall'intensificazione - nella stagione estiva - del contrasto all'economia illegale, attraverso controlli in materia di locazioni immobiliari nelle località più famose della riviera.

La Gdf ha scoperto una "sistematica ed abituale locazione dell'immobile", a partire dall'anno 2014, agli utenti della piattaforma Airbnb, nonché a noti personaggi dello sport. Al termine della verifica fiscale, conclusa con la constatazione di redditi da locazioni non dichiarati per oltre 400.000 euro ed Imu e Tasi per 70.000 euro, è stata richiesta alla Autorità Giudiziaria genovese l'applicazione dell'istituto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca dell'immobile, in quanto rientrante nell'effettiva disponibilità dell'indagato, ma formalmente intestato ai suoi due giovani figli, in relazione all'ipotesi di reato di "sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte".