Ex parroco ai domiciliari: è accusato di abusi sessuali

L'ex parroco della parrocchia San Giuseppe Operaio di Piacenza è stato arrestato per violenza sessuale. Il sacerdote, che in maggio era stato allontanato dal vescovo e destituito dell'incarico parrocchiale, è indagato dalla procura della Repubblica di Piacenza per violenza sessuale aggravata e per procurato stato di incapacità. Nel pomeriggio del 31 luglio la squadra mobile di Piacenza ha eseguito l'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari richiesta dal pm Emilio Pisante e firmata dal gip del Tribunale di Piacenza. Nei prossimi giorni il sacerdote piacentino verrà ascoltato per l'interrogatorio di garanzia.

Stando a quanto emerso il religioso è sospettato di abusi sessuali su ragazzi adulti, in ambito parrocchiale, dopo aver somministrato sostanze per ridurne la coscienza.

Nel maggio scorso, dopo alcuni esposti giunti in Diocesi, il vescovo Gianni Ambrosio lo aveva destituito dall'incarico di parroco della parrocchia di via Martiri della Resistenza, disponendo l'allontanamento presso un centro diocesano di "cura spirituale" in Lombardia. Contestualmente erano partite anche le indagini della squadra mobile di Piacenza che, in questi mesi, ha ascoltato diversi giovani della parrocchia. Di recente la polizia aveva effettuato anche una perquisizione nella parrocchia.

L'arresto dell'ex parroco, disposto dal gip, è basato su una misura cautelare nel corso di un'indagine che non è ancora terminata: la procura ha però valutato, sulla base dei primi riscontri, che possano sussistere una o più delle cosiddette esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento delle prove, o di reiterazione del reato).

Per questo il sacerdote si trova dal 31 luglio agli arresti domiciliari, in attesa dell'interrogatorio di garanzia. In quella sede il giudice dovrà decidere se confermare la misura restrittiva nei suoi confronti, mentre il religioso potrebbe già fornire una propria versione dei fatti.