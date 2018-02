Expo, la Corte dei conti indaga su Sala: “Danno erariale da 2,2 milioni”

Arriva una nuova tegola per Giuseppe Sala, attuale sindaco di Milano. La Corte dei conti lombarda ha notificato un avviso preliminare all'ex amministratore delegato di Expo, in quanto i giudici sospettano di un danno erariale di 2,2 milioni di euro, legato ad alla fornitura di alberi per l'esposizione universale. Oltre a Sala, sul registro degli indagati risultano anche un ex manager e altre persone.La notizia è emersa nella giornata di venerdì 2 febbraio a margine dell'udienza preliminare davanti al gup Giovanna Campanile dove il sindaco è imputato assieme ad altre 5 persone.

A rendere noto il fatto è stato il legale del sindaco, l'avvocato Salvatore Scuto. Come spiegato si tratta di un atto "preliminare": un avviso di inizio indagini per un presunto danno contabile. Un atto "dovuto", scattato anche in seguito dell'inchiesta sulla fornitura di alberi da parte della procura di Milano.

Per quanto riguarda l'accusa di abuso d'ufficio constatata a Sala per l'appalto della Piastra, l'avvocato Scuto ha ribadito che è "nulla". Secondo il suo parere la procura generale poteva chiedere il rinvio a giudizio solo per i reati contestati inizialmente.

A proposito dell'inchiesta in cui è accusato di abuso di ufficio in relazione alla fornitura del verde Sala ha commentato: "Tornassi indietro rifarei le stesse cose. Anzi qualunque buon manager al mio posto, sotto la spinta dei tempi avrebbe fatto così", ha detto intervenendo a Tagadà su La7. "Quello che ho fatto è stato approvato dal Consiglio di amministrazione, dall'Anac, dall'avvocatura dello Stato e dalla Procura di Milano. Salvo che poi la Procura generale ha girato le cose".

