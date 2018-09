Corona, pena ridotta a 6 mesi: "Fatevi un esame di coscienza"

E' una vittoria per Fabrizio Corona la sentenza dei giudici della Corte d'Appello di Milano, che hanno ridotto a sei mesi la pena per la vicenda degli oltre 2,6 milioni di euro trovati nel controsoffitto della casa della sua collaboratrice Francesca Persi e in due cassette di sicurezza in Austria. I giudici d'appello della seconda sezione penale hanno riconosciuto le attenuanti equivalenti alle aggravanti e hanno disposto per Corona il dissequestro del denaro. In primo grado l'ex fotografo era stato condannato a un anno per l'illecito fiscale e assolto dall'accusa di intestazione fittizia di beni.

In parziale riforma della sentenza del giugno 2017, la corte ha dimezzato la pena a Corona e disposto il dissequestro e la restituzione del denaro ancora sotto sequestro, "circa 50mila euro" spiega il difensore Ivano Chiesa. Una sentenza a cui Corona ha reagito battendo i pugni sul tavolo.

La condanna per la Persi è stata rideterminata in tre mesi, revocate per entrambi gli imputati le pene accessorie. Le motivazioni saranno rese note tra 90 giorni. "Non abbiamo vinto, abbiamo stravinto", il commento del difensore di Corona.

"Quando è scoppiata questa indagine tutti voi mi avete dato del mafioso, di chi ricicla soldi sporchi della malavita. Mi sono fatto sei anni di galera e oggi mi danno sei mesi, giusto perché non potevano assolvermi e mi restituiscono anche gli ultimi soldi". Così Fabrizio Corona commenta a caldo, sul suo profilo Instagram, la sentenza dei giudici d'appello di Milano.

Esulta l'ex re dei paparazzi e si prende la sua rivincita su chi in questi anni gli ha dato addosso: "Quando parlerete di me - dice rivolto ai giornalisti - fatevi tutti quanti un esame di coscienza. Dedico questa vittoria a mio figlio".