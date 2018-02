Uffici pubblici chiusi a Roma: è una fake news

Uffici pubblici di Roma e dei Comuni della provincia chiusi i giorni 26 e 27 febbraio 2018? No. Il Prefetto di Roma etichetta come "fake news" l'informazione diffusa sui social nella giornata di oggi in merito a presunti provvedimenti per l'allerta neve.

Come riporta RomaToday, nella falsa nota si leggeva come sarebbero rimasti chiusi anche gli Uffici Giudiziari, compresa la Corte di Cassazione. Un'ordinanza totalmente falsa come si legge nella nota, quella vera, firma dal prefetto di Roma Paola Basilone: "In relazione alle notizie diffuse tramite social network circa la chiusura degli uffici pubblici disposta con provvedimento del Prefetto di Roma, si informa che la notizia è assolutamente falsa e priva di fondamento. Sono state già avviate tutte le azioni necessarie all'accertamento dei responsabili del reato".

Al via, quindi, anche le indagini.