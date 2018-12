Donna massacrata vicino ai mercatini di Natale, il corpo trovato in una pozza di sangue

Episodio agghiacciante quello avvenuta a Falciano del Massico, piccolo comune del Casertano. Il cadavere di una donna di 61 anni, Concetta Salomone, è stato trovato senza vita all'alba nella zona dei mercatini di Natale. Il corpo era riverso in una pozza di sangue con un'enorme ferita alla testa.

Al momento non è chiara la dinamica dell'aggressione e non si sa neppure con quale arma la vittima sia stata uccisa. Le indagini degli investigatori sono solo all'inizio. Finora dunque si sa poco. La donna - scrive CasertaNews - pare essersi allontanata dall'abitazione di via Castelluccio ancora vestita. Forse conosceva il suo aggressore.

Donna uccisa a Falciano Massico, le prime ipotesi

Una prima ipotesi, tutta da verificare, è che la 61enne sia stata trattato di una rapina finita male, visto che al piano superiore dell'abitazione dormivano, ignari di quanto stesse accadendo, il marito ed il figlio della vittima. In casa c'era ancora la televisione accesa.

La salma è stata appena rimossa e trasportata all'istituto di medicina legale per l'autopsia. Sul posto è presente ancora il ris ed i carabinieri di Falciano del Massico e di Mondragone.