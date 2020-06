Sulla carta è cieco, ma guida e fa benzina: le immagini dei carabinieri

Nonostante avesse un certificato di parziale cecità da oltre 15 anni, guidava, faceva benzina e svolgeva lavoretti domestici senza problemi. I carabinieri di hanno scoperto il falso cieco a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani: un uomo nato in Svizzera, ma residente da diversi anni nella cittadina siciliana. Gli agenti hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro, emesso dal Tribunale di Marsala, su richiesta della locale Procura: dalle indagini è emerso che l'uomo percepiva dal 2005 una pensione di invalidità e avrebbe ricevuto dall'Inps circa 40mila euro.

Falso cieco scoperto a Campobello di Mazara (Trapani)

Nonostante dal 1998 gli fosse stata revocata la patente per mancanza dei requisiti fisici, l'uomo avrebbe continuato a guidare la propria auto, rispettando precedenze e segnaletica stradale senza apparente difficoltà anche per lunghi itinerari e senza occhiali. I militari lo hanno sorpreso anche mentre faceva rifornimento di benzina nei distributori automatici e mentre svolgeva lavori domestici come potare un albero. "Le indagini - spiegano gli investigatori - hanno permesso di accertare come dal luglio 2016 l'uomo svolgesse di fatto attività incompatibili con la patologia di cui risulta formalmente affetto e per cui è indagato".

Falso cieco nel Trapanese: sequestrati 18.500 euro

Per tale motivo, il giudice di Marsala ha emesso nei confronti dell'uomo un sequestro preventivo diretto di 18.500 euro. Il 60enne deve rispondere anche di indebita percezione di erogazioni dello Stato e di truffa aggravata. I carabinieri hanno sequestrato le somme trovate nei conti correnti riconducibili all'indagato e bloccato la restante parte presso una nota compagnia assicuratrice. Gli accertamenti patrimoniali, infatti, hanno permesso di comprendere come il 60enne fosse beneficiario di una cospicua somma dopo la morte di un familiare in un incidente avvenuto a Campobello di Mazara nel 2019.