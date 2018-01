Arrestato Fedele Sannella, patron del Foggia Calcio

Fedele Sannella, presidente del Foggia Calcio, è stato arrestato su ordine del Gip del tribunale di Milano con l'accusa di riciclaggio. A firmare la richiesta di custodia cautelare in carcere, eseguita dagli uomini della Finanza di Varese e della Questura di Milano, sono stati i pm della direzione distrettuale antimafia Ilda Boccassini e Paolo Storari.

Numerose perquisizioni locali sono state eseguite a Foggia e provincia presso gli uffici e le abitazioni nella disponibilità di Fedele Sannella e del fratello, nonché presso la sede del Foggia Calcio. Per l'esecuzione delle attività operative hanno collaborato anche i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Foggia. Le manette sono scattate nella notte tra martedì e mercoledì nell'ambito degli sviluppi dell'operazione "Security", che a maggio 2017 aveva già portato all'arresto di quindici persone, tutte accusate a vario titolo di essere parte di un'associazione a delinquere che avrebbe favorito gli interessi a Milano della famiglia mafiosa catanese dei Laudani.

Il 4 dicembre scorso, sempre nell'ambito dell'operazione Security, era stato arrestato l'ex socio del Foggia Calcio e vicepresidente onorario, Massimo Curci. La Guardia di finanza gli aveva sequestrato anche beni per 8,2 milioni di euro, con l'accusa di autoriciclaggio. In sostanza, avevano spiegato gli investigatori, il commercialista avrebbe usato i soldi guadagnati frodando il fisco per finanziare il club pugliese di cui era "indirettamente socio al 50%". Interrogato dai pm, Curci avrebbe coinvolto anche Sannella che - scrivono poliziotti e Fiamme gialle - "avrebbe ricevuto e riciclato personalmente i soldi guadagnati in maniera illegale per un importo complessivo pari a € 378.750,00 in denaro contante". Quei soldi, è l'accusa degli investigatori, sarebbero poi stati investiti nel Foggia calcio - che attualmente milita nel campionato di serie B - "per pagare in nero calciatori, allenatori e procuratori o per la gestione del club".

La Dda di Milano - ed è la prima volta che accade in Italia - ha anche chiesto al Gip di di nominare un "commissario giudiziale" per i rossoneri.

