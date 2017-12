Sarebbe risultato positivo al narco test il 18enne che ha investito e ucciso un ragazzo di 15 anni, Federico Ghigiarelli, davanti a un istituto professionale alla periferia Est di Roma. Il 15enne, trasportato d'urgenza al Policlinico Tor Vergata, è morto poco dopo in seguito alle gravi ferite riportate.

Studente investito e ucciso davanti a scuola: "E' omicidio stradale"

Il 18enne, M.P. neopatentato, è stato sottoposto come da prassi ai test per alcol e droga. Dalle analisi è risultato che avrebbe assunto degli oppiacei. La Fiat Bravo da lui guidata, era sprovvista di assicurazione ed è un'auto di cilindrata troppo alta per essere guidata da un neopatentato. E' stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale.

I compagni di scuola sono ora sotto shock e la comunità dell'istituto, il tecnico agrario Sereni, è in lutto. L'8 gennaio ci sarà una cerimonia commemorativa, come annunciato dalla preside.

Federico Ghigiarelli, lo studente investito davanti al Sereni

Federico Ghigiarelli era una giovane promessa del calcio e militava nell'Atletico Torrenova."Il presidente Alessio De Santis e tutta l'Asd Atletico Torrenova porgono le loro più sentite condoglianze alla famiglia Ghigiarelli per la scomparsa di Federico, unendosi profondamente al suo dolore. La società, d'accordo con la Federazione, comunica che saranno sospese tutte le attività sportive previste per i prossimi giorni".

La notizia su RomaToday