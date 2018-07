Mogli uccise e mariti suicidi: tre femminicidi in meno di 24 ore

Prima hanno ucciso le loro mogli, poi si sono tolti la vita. Una dinamica simile che si è ripetuta in ben tre femminicidi avvenuti nelle ultime 24 ore in Italia. Due sono avvenuti nella giornata di ieri, il primo a Cetona, in provincia di Siena e il secondo a Barcellona Pozzo di Gotto, nel messinese. Oggi invece la tragedia ha avuto luogo a Dolianova (Cagliari)

Su segnalazione al 112 da parte di vicini di casa, i carabinieri della stazione della cittadina sarda hanno trovato il corpo privo di vita di P.S., casalinga 50enne, verosimilmente strangolata dal marito, C.C. 62enne pensionato, il cui corpo privo di vita è stato trovato più tardi nei locali della Cantina sociale, di cui era dipendente. Dai primi accertamenti emerge che la tragedia possa essere maturata in un contesto di recenti e acuiti dissidi di coppia.

Il delitto avvenuto nel messinese ha come protagonista un pasticciere di 56 anni, Nicola Siracusa, che ha ucciso l'ex moglie Maria Carmela Isgrò, 48 anni, e poi si è tolto la vita impiccandosi. La coppia, che aveva una figlia, era separata legalmente ma viveva nello stesso immobile su due piani differenti. La donna in passato aveva anche denunciato Siracura per maltrattamenti. Sul posto la polizia del locale commissariato guidati dal vice-questore Antonio Rugolo e i sanitari del 118.

Il primo di questi tre femminicidi era avvenuto in provincia di Siena, a Cetona, dove nn uomo ha soffocato la moglie con un cuscino al termine di una lite, poi è fuggito e si è impiccato. La coppia era spostata da un anno e mezzo e aveva un figlio di nove anni. Dopo aver ucciso la moglie, l'uomo avrebbe telefonato al fratello raccontando cosa aveva fatto e poi era fuggito, facendo perdere le sue tracce. In serata il corpo senza vita dell'uomo è stato rinvenuto in una cava abbandonata.

Un escalation di violenza che mostra sempre lo stesso copione: una donna uccisa e un marito (o ex) che si toglie la vita. Il tutto in meno di 24 ore.