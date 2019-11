Milano, brusca frenata in metro: dieci feriti

Brusca frenata, questo pomeriggio, sulla linea rossa della metropolitana di Milano, alla fermata Bisceglie. Secondo le prime informazioni, come già accaduto in passato, il treno si sarebbe bloccato improvvisamente e numerosi passeggeri sarebbero caduti a terra.

Nell'incidente sono rimaste coinvolte 10 persone: 9 risultano contuse in modo lieve, mentre una donna di 47 anni è stata portata all'ospedale San Carlo con trauma agli arti inferiori e al bacino. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze, due mezzi infermieristici e un'automedica. La circolazione dei treni non è stata interrotta perché l'incidente si è verificato al capolinea. Nessuno dei passeggeri risulta ferito in modo grave.

Attivata anche la centrale operativa di Atm, che per ora non segnala ritardi sulla linea. Da chiarire ancora le cause della frenata.