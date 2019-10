Va in giro con una Ferrari saudita: auto sequestrata e multa salata

Giornata da dimenticare, quella di mercoledì 23 ottobre, per una donna italiana di 32 anni, "beccata" in viale Cassala, a Milano, mentre era alla guida di una Ferrari 458 special immatricolata all'estero. Il giro sul bolide "straniero" gli è costato il sequestro dell'auto per 180 giorni e una multa due zeri.

A fermarla sono stati i carabinieri, che hanno notato che la macchina aveva la targa saudita e hanno così deciso di verificare. Il veicolo, un gioiellino da oltre 200mila euro, è risultato intestato al marito della 32enne, un cittadino saudita di 53 anni che non era presente al momento del controllo.

Data l'evidenza, i militari non hanno potuto fare altro che applicare l'articolo 93 1bis e 7bis del codice della strada, la legge del "decreto Salvini" sulle auto con targa straniera che punisce "chiunque, essendo residente in Italia da più di 60 giorni, circola con un veicolo immatricolato all'estero".

Per la donna al volante della Ferrari a targa straniera è scattata un multa di ben 498 euro, che la conducente ha pagato immediatamente sul posto. La Ferrari è stata invece sequestrata e affidata in custodia alla stessa donna, che adesso ha sei mesi per espatriarla o nazionalizzarla. Terminati i 180 giorni scatterà la confisca del mezzo.