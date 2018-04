La Polizia festeggia i suoi 166 anni sulla terrazza del Pincio a Roma: le immagini

Video RomaToday - I discorsi del capo della Polizia Franco Gabrielli e del ministro dell’Interno, Marco Minniti. Medaglie al valore e la banda della polizia che intona le note del maestro Ennio Morricone. Il tutto davanti alle più alte cariche dello Stato arrivate stamattina, martedì 10 aprile, sulla terrazza del Pincio in occasione dei festeggiamenti per i 166 anni della Polizia di Stato. Il presidente della Camera, Roberto Fico, e la presidente del Senato, Maria Elisabetta Cesellati, consegnano le medaglie al valore alla bandiera della Repubblica italiana e ai famigliari degli agenti caduti in servizio.