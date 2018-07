"Reparto dell'ospedale chiuso per la festa del primario"

Il reparto di Chirurgia Vascolare del nuovo Ospedale del Mare a Napoli "è stato chiuso con dimissione di tutti i pazienti nella notte tra venerdì e sabato scorsi per consentire a medici e infermieri di partecipare alla festa organizzata in un locale a Pozzuoli dal neo primario per celebrare il nuovo incarico".

La denuncia arriva dal consigliere regionale campano dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della commissione Sanità, che afferma di aver ricevuto diverse segnalazioni in tal senso, scrive NapoliToday. Secondo quanto riportato da Borrelli, il reparto in questione sarebbe stato letteralmente "dismesso" per una notte, con dimissione in blocco di tutti i pazienti. Secondo chi denuncia, il personale del reparto (medici e infermieri) si sarebbe organizzato con ferie e malattie per non mancare alla festa del primario, che celebrava così il nuovo incarico.

"Un episodio che, se confermato, getta discredito su tutta la sanità campana. Come si fa ad avere fiducia in una intera equipe medica che decide di chiudere un reparto di un ospedale pubblico per andare a una festa?", si chiede Borrelli. Intanto il direttore generale dell'Asl Napoli 1, Mario Forlenza, fa sapere di avere già provveduto alla sospensione del primario, in attesa di accertamenti. Oggi è previsto l'arrivo di ispettori nell'ospedale.

Il neo primario si difende

"Non ho minimamente pensato di far chiudere il reparto. Si tratta solamente di una serie di coincidenze", afferma il responsabile del reparto di Chirurgia Vascolare del nuovo Ospedale del Mare a Napoli, al centro delle polemiche dopo la vicenda della festa in suo onore, fresco di nomina a primario. "Gli infermieri hanno chiesto le ferie, cui avevano diritto", si difende il neo primario.