Feto di sei mesi ritrovato in un depuratore

Un feto di circa sei mesi è stato ritrovato nel depuratore di Termeno, in Alto Adige. La notizia, rilanciata dai quotidiani locali, è stata confermata all'Ansa dagli inquirenti.

La macabra scoperta è stata fatta nei giorni scorsi da alcuni addetti all'impianto che smaltisce le acque nere di otto Comuni della Bassa Atesina.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, mentre sul caso indagano i Nas di Trento.

Per risalire alla madre, i militari stanno contattando i ginecologi e le cliniche della zona. Potrebbe trattarsi di un aborto spontaneo, va inoltre chiarito come il feto sia finito nelle fognature. Come spiega il quotidiano AltoAdige, il bacino d'utenza del depuratore serve otto comuni della Bassa Atesina: Caldaro, Termeno, Ora, Egna, Montagna, Trodena, Aldino e Vadena. Sulle indagini c'è il massimo il riserbo degli inquirenti.