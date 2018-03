Fidanzati aggrediti in strada, lei violentata e lui picchiato: fermato un 24enne

Un ragazzo di 24 anni è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di rapina e violenza sessuale per aver aggredito lunedì sera in via Chopin a Milano una coppia di fidanzati. Si tratta di un cittadino colombiano, fermato dai militari in via del Turchino, in zona Calvairate, dopo una caccia all'uomo durata 48 ore.

Nella stessa zona i militari avevano ritrovato nel pomeriggio l'auto che il ragazzo aveva rubato alla coppia, una Fiat Punto blu.

La giovane coppia aveva denunciato di essere stata aggredita dal 24enne verso la mezzanotte di lunedì. Il giovane li avrebbe minacciati con un'arma e una pistola, avrebbe schiaffeggiato il ragazzo che si era rifiutato di andare a prelevare i soldi per consegnarglieli e poi, dopo averli derubati di telefoni e portafogli, avrebbe obbligato la ragazza a spogliarsi e l'avrebbe molestata, tanto da dover rispondere anche dell'accuse di violenza sessuale.

La notizia su MilanoToday