A 29 anni chiede 900 euro al mese di paghetta al padre: finiscono in tribunale

Un ragazzo di 29 anni ha portato in tribunale il padre, ricco imprenditore quasi novantenne, per farsi dare la "paghetta" di 900 euro al mese a cui pensava di aver diritto. Ma il giudice di Padova ha dato ragione al padre, che aveva rifiutato di dare soldi al figlio perché, a quasi trent'anni, avrebbe dovuto mantenersi da solo.

La vicenda ha preso il via quattro anni fa, nel 2014, quando il ragazzo - allora 25enne - aveva chiesto al padre 230mila euro per pagare studi universitari e master. L'imprenditore si era rifiutato ed erano intervenuti gli avvocati, arrivando a un accordo: il ragazzo avrebbe ricevuto un assegno mensile di 300 euro. Quella cifra per non sarebbe bastata al giovane, il quale ha chiesto che venisse triplicata. Ora la decisione del giudice

“Dopo 4 anni la giustizia ha riconosciuto il buon diritto del padre a vedere il proprio figlio che provvede in modo autonomo a se stesso - ha dichiarato soddisfatto Stefano Marrone, legale dell'imprenditore - Un figlio di 29 anni ha il dovere di rimboccarsi le maniche senza gravare ancora sui genitori”.