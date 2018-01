Trio comico gira una finta rapina: passanti chiamano i carabinieri

Il trio comico salernitano, I Villa PerBene, hanno avuto una piccola disavventura con le forze dell'ordine. I tre componenti, Chicco Paglionico, Andrea Monetti e Francesco D'Antonio, stavano girando un video comico che prevedeva una finta rapina al supermercato Etè della Galleria Mediterraneo, quando sono stati raggiunti dai carabinieri.

I militari, infatti, sono stati allertati da alcuni passanti che, vedendo la scena dall'esterno del supermercato, non avevano notato telecamere e attrezzature di scena ed hanno pensato ad una vera rapina. Gli stessi Villa PerBene, in un video caricato su Facebook, hanno raccontato scherzosamente la vicenda chiedendo l'aiuto di un penalista perchè sono stati denunciati per procurato allarme.

