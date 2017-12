Mistero lungo il fiume: l’acqua cambia colore e si tinge d’azzurro

Le acque del fiume si sono colorate di azzurro, un azzurro pastello del tutto innaturale. L’episodio sarebbe già stato segnalato anche alle forze dell’ordine e alle autorità competenti: siamo a Lumezzane, tra Sant’Apollonio e Santa Margherita in provincia di Brescia. E il fiume che ha cambiato colore è il Gobbia, il corso d’acqua che dà nome alla valle (la Valgobbia, appunto) e che poi si immette nel fiume Mella.

Come riporta BresciaToday, ora si cerca di risalire all’origine: dalle prime ipotesi non si esclude uno sversamento “furbetto” da parte di qualche azienda della zona. La discussione si è scatenata su Facebook: facile immaginare che della questione presto si parlerà anche in municipio.

Lo sversamento abusivo si sarebbe registrato nella notte tra Natale e Santo Stefano, quando per forza di cose i controlli sono meno serrati. Il fiume è comunque attrezzato con microcamere in grado di rilevare quando e dove c’è stata un’alterazione chimica di rilievo. Lo “scarico” di materiale (chimico o galvanico, ma non si esclude sia semplice vernice) potrebbe essere opera di un’azienda della zona, che avrebbe appunto svuotato e ripulito vasche di lavoro o di stoccaggio, liberando parte degli scarti direttamente nel fiume.