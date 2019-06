Si tuffa nel lago e scompare: ansia per una calciatrice di 24 anni

Da sabato non si hanno notizie di Florijana Ismaili, calciatrice svizzera dello Young Boys, scomparsa nel nulla dopo essersi tuffata nel lago di Como. Il club di Berna ha annunciato che la giocatrice risulta scomparsa da ieri, dopo un bagno nel lago, avvenuto nella zona di Musso.

"La polizia continua le sue ricerche -spiega nel comunicato lo Young Boys-. Siamo molto preoccupati e non abbiamo perso la speranza che tutto andrà per il meglio. Siamo in stretto contatto con i familiari e chiediamo comprensione se non forniremo ulteriori informazioni al momento. Vi informeremo di nuovo non appena ne sapremo di più".