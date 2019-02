Foggia, bombe ed estorsioni: in corso blitz delle forze dell'ordine, 16 arresti

Sono 16 gli arresti effettuati nella notte da polizia di Stato, carabinieri e guardia di Finanza di Foggia nell'ambito delle indagini sugli attentati esplosivi ai danni degli esercizi commerciali verificatisi negli ultimi tempi nella città pugliese. Sono dispiegati sul terreno operativo un centinaio di militari dell'Arma dei Carabinieri, Finanzieri e Agenti della Polizia di Stato, con elicotteri e reparti speciali.

Bombe ed estorsioni a Foggia, otto episodi solo nel 2019

Sono stati ben otto gli episodi registrati dall'inizio dell'anno: tra i negozi colpiti 'Esteticamente', un esercizio per la vendita di prodotti per parrucchieri ed estetisti, già danneggiato nell'autunno dell'anno scorso da un altro ordigno, un emporio cinese e un punto vendita della catena Euronics. Il blitz di stamane ha fatto chiarezza su alcuni di questi episodi.

Foggia, blitz delle forze dell'ordine in corso

L'operazione è stata denominata 'Chorus'. Anche i quattro arresti di presunti esponenti della criminalità, in particolare del clan Moretti-Pellegrino, effettuati dalla guardia di finanza rientrano in questa operazione, come hanno precisato le Fiamme Gialle in una nota.

I dettagli verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella Procura della Repubblica di Foggia, alle 10.30.