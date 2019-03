Foggia, perso il derby scatta la follia: attentati contro calciatori e dirigenti

Tre episodi davvero preoccupanti, ricollegabili, secondo gli investigatori, alla crisi del Foggia calcio che milita in serie B, sono accaduti nelle ultime ore nel capoluogo dauno, a poche ore dalla sconfitta nel derby contro il Lecce. Verso le 5.40 alcuni sconosciuti incappucciati hanno approfittato dell'apertura dei cancelli dell'ingresso della sede della Pasta Tamma, di proprietà dei fratelli Franco e Fedele Sannella e

hanno lanciato una bomba carta contro l'automobile degli stessi titolari. Pur esplodendo, la bomba carta non ha danneggiato la vettura. I fratelli Sannella sono anche i proprietari della società rossonera.

Dopo Foggia-Lecce, rossoneri nel mirino: bomba carta alla 'Tamma', a fuoco auto di Iemmello

A quell'ora i lavoratori del pastificio erano all'opera. Poco prima, verso l'1.45, era stato dato alle fiamme il Suv del calciatore Pietro Iemmello, in via Bari. Sempre ieri sera sconosciuti hanno lanciato un petardo all'interno di un giardino attiguo a quello dell'abitazione di un altro calciatore Massimiliano Busellato, probabilmente hanno sbagliato bersaglio. Sui tre episodi indagano i carabinieri.

Anche il sindaco della città pugliese ha condannato i tre atti intimidatori. "La violenza non ha nulla in comune con lo sport – ha scritto su Facebook Franco Landella -. Gli episodi registrati questa notte che hanno preso di mira l’azienda dei fratelli Sannella e l’automobile del calciatore Pietro Iemmello non possono in alcun modo trovare giustificazione. Tutti i tifosi rossoneri sperano che la squadra possa conservare la Serie B, riconquistata con fatica dopo 19 anni, ma non è ammissibile assistere ad atti criminali che non possono che fare male alla società del Foggia Calcio e all’intera città, già troppe volte finita alla ribalta nazionale per fatti di cronaca. La parte sana della città, in questo momento di difficoltà, ha il dovere di stringersi attorno ai fratelli Sannella ed alla squadra per raggiungere quel traguardo sportivo che tutti noi auspichiamo".