Figli di coppie gay, il ministro Fontana: “Stop ai riconoscimenti”

“La maternità surrogata è vietata, basta al riconoscimento dei figli per le coppie gay”: lo stop arriva direttamente dal ministro per la Famiglia e le Disabilità, Lorenzo Fontana, durante un’audizione sulle linee programmatiche del suo ministero in commissione Affari sociali della Camera.

“Rilevo, ancorché non siano questioni di mia strettissima competenza – ha affermato il ministro Fontana - come l’attuale assetto del diritto di famiglia non possa non tenere in debito conto che cosa sta accadendo, proprio in questi ultimi mesi, nella materia del riconoscimento della genitorialità, ai fini dell’iscrizione dei registri dello stato civile di bambini concepiti all’estero da parte di coppie dello stesso sesso, facendo ricorso a pratiche vietate dal nostro ordinamento, anche penalmente, e che tali dovrebbero rimanere, quali in primis la gestazione per altri (la cosiddetta maternità surrogata) e a tecniche, parimenti non consentite in base alla legislazione nazionale a coppie dello stesso sesso, quali la procreazione medicalmente assistita eterologa”.

“Se il divieto di gestazione per altri è presente nel nostro ordinamento va fatto rispettare in termini concreti - ha detto l’esponente leghista - evitando che il ricorso a tali pratiche all’estero si traduca, poi, con il ritorno in Italia del minore in un continuo aggiramento di un divieto che nel nostro ordinamento è volto a preservare valori fondamentali, quali, innanzitutto, la dignità della donna e del bambino ridotti a meri oggetti”.

Salvini: “Uteri in affitto non esisteranno più"

"Utero in affitto e gameti in vendita non esisteranno in Italia. Sono reati". Ad assicurarlo è il ministo dell'Interno Matteo Salvini, rispondendo al question time a una interrogazione sulla 'legittimazione ex post delle delittuose pratiche di 'utero in affitto' e di compravendita di gameti umani".