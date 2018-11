Orrore all'ospedale: donna intubata ricoperta di formiche

Una nuova denuncia shock arriva da un ospedale: stavolta si tratta del San Giovanni Bosco di Napoli, in cui è stata trovata una donna intubata letteralmente sommersa dalle formiche. A denunciare la vicenda è stato il consigliere consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, dopo aver ricevuto la segnalazione da alcuni cittadini.

Borrelli ha anche postato sul suo profilo Facebook un video in cui si vede chiaramente una donna costretta in un letto infestato dagli insetti: “Dopo la nostra denuncia, il direttore sanitario Giuseppe Matarazzo ha chiuso la stanza del reparto di Medicina per la bonifica e la pulizia dove, come denunciano le immagini, sono inaccettabili le condizioni della paziente”. Il direttore della struttura ha aperto un'inchiesta interna.