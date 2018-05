Giovane mamma scompare insieme al figlio di sette mesi: è giallo

Lo scorso 12 aprile Fortunata Fiorenza D'Amodio ha preso il figlio di sette mesi e si è allontanata dalla sua abitazione di Trapani. Da allora nessuno l'ha più vista e la sua scomparsa è diventata un giallo.

Come racconta Il Giornale di Sicilia, la donna, 20 anni, potrebbe essersi allontanata volontariamente dopo una lite con il compagno, un 46enne di Paceco.

L'uomo ha presentato una denuncia di scomparsa ai carabinieri della compagnia di Trani ma ad oggi di Fortunata Fiorenza e del suo bambino ancora nessuna traccia.

L'ultimo contatto, secondo i giornali locali, risale al 1 maggio. Fortunata Fiorenza avrebbe scritto al compagno di essere a Firenze tramite WhatsApp, poi lo ha bloccato.

"Io, però, non ci credo che possa aver raggiuto la Toscana. Non aveva soldi con sé", dice l'uomo, come riporta TeleSud. "Sto impazzendo, non so più quale strada percorrere".