Volontari antincendi stremati dalla fatica, la foto simbolo: "Eroici e unici"

La foto ha raccolto centinaia di commenti e condivisioni. E la parola "eroi" fa la sua comparsa di frequente. Perché in effetti sono eroi, semplici eroi quotidiani, troppo poco o mai celebrati a dovere. Il caposquadra e il suo vice sono sdraiati sul prato, stremati, con le divise sporche e segnate da un incendio contro cui hanno lottato per ore. Succede a Givoletto, sono durate a lungo nei giorni scorsi le operazioni di spegnimento delle fiamme che hanno colpito la zona del Torinese.

L'incendio (si sospetta di origine dolosa) divampato in una zona boschiva di Val della Torre era alimentato dal forte vento, e aveva raggiunto Givoletto e La Cassa. I due, volontari della squadra antincendi boschivi del paese, sono diventati il simbolo della lunga lotta durata giorni contro le fiamme.

La foto dei volontari della squadra antincendi: "Eroici"

L'immagine è stata postata pubblicamente il 12 marzo scorso su Facebook da Martii B, che la commenta così: "Questa foto ve la voglio spiegare. Io ho i brividi quando la guardo perché so quanta fatica e stanchezza stanno provando questi ragazzi. A voi sembrerà inquietante, ma la cosa più inquietante è che sono svegli da lunedì mattina alle 06, sono fuggiti da lavoro per operare sul nostro territorio e hanno spento tutto il pomeriggio, tutta la sera, tutta la notte, tutta la mattina e tutto oggi pomeriggio.. Hanno una forza che è fuori dal normale, in tantissimi gli hanno detto che dovevano andare assolutamente a dormire, ma loro non ne vogliono proprio sapere, se c'è il fuoco, loro ci sono, fino all'ultima fiamma! Ora fortunatamente sono tutti a casa e finalmente potranno dormire, sperando che nelle prossime ore non si accenda di nuovo qualche focolaio.. Onore a voi, ragazzi dal cuore d'oro e dal fisico d'acciaio! Portate a casa un'altra vittoria".