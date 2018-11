Maltempo, frane e allagamenti in Liguria: 250 persone bloccate

Ancora maltempo in Liguria: frane e allagamenti sono stati registrati nella zona di Genova in seguito alle forti pioggi cadute nella giornata di oggi, domenica 11 novembre. Per una frana avvenuta a San Carlo di Cese, località Carpenara - riferiscono i Vigili del Fuoco - i 250 abitanti del paese sono rimasti isolati. Nel frattempo i pompieri sono alla ricerca di una persona dispersa.

Nei giorni scorsi si era notato un accampamento con una tenda lungo le sponde lungo del torrente Varenna. Essendo stata trovata una porzione della tenda sono incominciate le ricerche lungo il greto. La perlustrazione è fatta da 2 Soccorritori Acquatici SA e dalla squadra di Multedo che sta scendendo lungo il corso d'acqua.

La situazione più complicata a Pra' con l'Aurelia trasformata in fiume e l'acqua che entrava nei negozi e nelle attività commerciali. I commercianti, nonostante le assi di legno poste all'entrata, si sono dovuti armare di secchi per liberare i locali dall'acqua. Disagi anche a Pegli e nel resto del ponente cittadino. La frazione di San Carlo di Cese risulta isolata a causa del cedimento della strada che sale da Pegli.