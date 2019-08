Frana colpisce Casargo: fango, detriti e macchine travolte

L'ondata di maltempo che ieri si è abbattuta in Lombardia ha colpito le province di Lecco, Brescia e Bergamo. I danni più ingenti si sono verificati nel Lecchese, ed in particolare nel comune di Casargo dove una frana ha colpito il centro del paese, sommergendo alcune strade e travolgendo le auto parcheggiate. Molti abitanti hanno dovuto lasciare le proprie case.

"Gli sfollati ora sono 140" ha detto all'Adnkronos il sindaco Antonio Leonardo Pasquini, dopo che i vigili del fuoco, in un primo momento ne avevano contati circa 200. "I danni sono ingenti - ha aggiunto il primo cittadino - il governo ci deve riconoscere lo Stato di calamità. Per fortuna non c'è stata alcuna vittima e il Comune ha questa eccellenza della scuola alberghiera che ha permesso di accogliere le persone in difficoltà".

Casargo, una seconda frana sulla strada provinciale

Sempre nel comune di Casargo, dove è straripato il torrente Varrone, una frana si è abbattuta sulla strada provinciale 67 non coinvolgendo persone, come riferiscono fonti dei vigili del fuoco.

Vigili del fuoco al lavoro

I tecnici hanno lavorato per tutta la notte, insieme ai vigili del fuoco e alle autorità. Il sindaco ha convocato una riunione straordinaria con tecnici e soccorritori per dirigere una scaletta degli interventi più urgenti.

Per fortuna non sembrano al momento esserci problemi di stabilità per gli edifici e agli sfollati si darà la possibilità, accompagnati, di entrare nella zona rossa, quella di pericolo e maggiormente colpita. In mattinata dovrebbe essere riaperta la strada sp 67. Intanto sono attesi nuovi temporali.

Danni anche nelle province di Brescia e Bergamo

Il maltempo ha provocato danni anche nel Bresciano e nel Bergamasco. A Ono San Pietro (Brescia) è crollato un ponte coinvolgendo autovetture parcheggiate senza persone all'interno. A Ceto sono stati segnalati allagamenti di sedi stradali e cantine. Anche in provincia di Bergamo ci sono stati allagamenti e auto in panne. Venti gli interventi dei vigili del fuoco.