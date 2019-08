Lampedusa, frana dal costone all'Isola dei Conigli

Una frana si è verificata oggi sul costone che sovrasta la spiaggia di Tabaccara, all'isola dei Conigli, la spiaggia più famosa di Lampedusa. Sul posto ambulanze e vigili del fuoco, dal mare sono arrivate anche le motovedette della Guardia costiera. "Sto andando in barca fino all'Isola dei Conigli per capire cosa è successo, mi hanno avvertito che è accaduto qualcosa e sto andando a verificare, ma fino a questo momento non so molto altro", ha detto all'Adnkronos il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello.

Frana oggi all'Isola dei Conigli a Lampedusa: le ultime notizie

La frana è avvenuta a metà mattinata mentre le spiagge erano piene di bagnanti. Non si ancora se ci sono feriti. L'isola dei Conigli è un'isola italiana appartenente all'arcipelago delle isole Pelagie, in Sicilia.

L'isolotto, di appena 4,4 ettari, è una riserva naturale protetta e si trova all'interno di una baia eletta dagli utenti di TripAdvisor, nell'ambito dei "Premi Travellers' Choice", la spiaggia più bella al mondo nel 2013, d'Europa e d'Italia nel 2014, 2015 e 2019.