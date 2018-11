Piove, la strada "scivola via" portandosi dietro un'auto: si cerca un disperso

I vigili del fuoco stanno intervenendo sulla via Pontina per una voragine che si è verificata in località San Vito di San Felice Circeo in provincia di Latina.

I Vigili del fuoco sono alla ricerca di possibili dispersi: un'autovettura sarebbe infatti rimasta coinvolta nello smottamento. Secondo il racconto fatto da alcuni testimoni ai soccorritori un uomo sarebbe stato trascinato via dall'acqua ma al momento i vigili del fuoco non hanno trovato il corpo.

L'auto finita all'interno dell'enorme voragine è stata recuperata ed è vuota.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Nelle ultime ore si erano registrate sulla zona precipitazioni che potrebbero diventare ancora più importanti nella giornata di oggi domenica 25 novembre 2018. La Protezione Civile ha infatti diramato per le prossime ore un'allerta meteo arancione.

Individuata l’auto coinvolta nella frana sulla #Pontina. Le squadre dei #vigilidelfuoco stanno operando per poterne ispezionare l’interno in parte sepolto e verificare l’eventuale presenza di una persona #25nov 11:00 #SanFeliceCirceo #Latina pic.twitter.com/iDNPuJwjET — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 25 novembre 2018

- Notizia in aggiornamento -

La strada statale 148 Pontina è chiusa: Astral, l'agenzia regionale per la mobilità, comunica che, per chi proviene da Latina, l'uscita è sulla Migliara 56 verso Sabaudia e si prosegue sulla Litoranea. Per chi proviene da Terracina: uscire sulla Migliara 58 verso Sabaudia e proseguire sulla Litoranea.