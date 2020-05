Tragedia in casa, 27enne muore folgorata sotto la doccia

Una ragazza di 27 anni, Francesca Maione, è morta folgorata ieri, venerdì 15 maggio, mentre stava facendo la doccia nell'abitazione in cui viveva a Celle di Bulgheria, in provincia di Salerno. Il padre della giovane è finito nel registro degli indagati, ma si tratta di un atto dovuto per poter procedere alle verifiche del caso.

Morta Francesca Maione, folgorata sotto la doccia a Bulgheria (Salerno)

Le indagini dei Carabinieri della stazione di Torre Orsaia, coordinati dalla Procura di Vallo della Lucania, si sono concentrate sull'impianto elettrico dell'abitazione. L’ipotesi al momento più probabile è che la giovane sia morta a causa di una scarica elettrica proveniente dal braccetto della doccia. Gli inquierenti stanno indagando per verificare l'esatta dinamica dell'incidente domestico, che ha portato al decesso della 27enne.

Il black out nell'intera abitazione ha allarmato i genitori, che sono corsi in bagno trovando la figlia senza vita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il sindaco di Celle di Bulgheria, Gino Marotta, ha proclamato il lutto cittadino dalle 8 alle 10.30 nel giorno dei funerali che si terranno domani, domenica 17 maggio, nel cimitero comunale, per "manifestare insieme a tutta la comunità il cordoglio alla famiglia per la grave perdita di Francesca".