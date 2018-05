Vibo Valentia, il killer si è costituito in carcere

La fuga è finita. Si è costituito nella notte Francesco Olivieri, il 32enne che venerdì scorso, in provincia di Vibo Valentia, ha ucciso due persone e ne ha ferita un'altra.

Olivieri si è presentato in carcere; sono stati gli agenti del penitenziario ad avvertire i carabinieri che hanno preso in consegna il pluriomicida e lo hanno portato in caserma.

Il 32enne è stato interrogato dal pm della Procura di Vibo Valentia.

Due persone erano morte l'11 maggio nel vibonese, in Calabria. L'uomo aveva colpito a volto scoperto, per ben due volte. Prima in un bar di Limbadi, in provincia di Vibo Valentia, poi in un’abitazione di Nicotera.