Ondata di freddo, cosa fare per evitare danni alle condutture delle case

La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo che segnala un peggioramento delle condizioni meteorologiche con precipitazioni nevose e abbassamento delle temperature su gran parte dell'Italia.

L'ondata di gelo mette a rischio anche le condutture idriche ed occorre prendere alcuni accorgimenti per evitare il rischio di rotture o interruzioni dell'erogazione dell'acqua a causa delle attese temperature sotto lo zero.

In caso di danneggiamento per gelo, e conseguente sostituzione dei contatori, saranno responsabili i clienti che dovranno farsi carico dei costi. Ecco dunque gli accorgimenti da adottare per evitare brutte sorprese.

Per i contatori in nicchia, esterni all'immobile, si consiglia di coibentarne lo sportello con polistirolo, lana di roccia o di vetro e altri appositi materiali termo-assorbenti;

Sonsigliato l'uso di stracci o coperte in quanto, una volta bagnati per condensa o perdite, renderebbero il contatore ancora più soggetto al gelo.

I proprietari di immobili poco usati come seconde case, casolari, ecc. è utile chiudere la valvola a monte del contatore, per poi svuotare l'impianto aprendo un rubinetto. A questo scopo si consiglia di utilizzare il rubinetto posto il più in basso possibile all'interno dell'immobile (piano terra o interrati), così da assicurare un completo svuotamento delle tubazioni.

Se le tubature di casa gelano

Se il contatore dovesse congelato, è assolutamente sconsigliato manovrare le valvole di afflusso e chiusura o di tentare lo scongelamento con fiamme libere o fonti intense di calore (lo stress provocato ai materiali di cui è composto l'impianto potrebbe danneggiarlo irrimediabilmente). L'ideale in questi casi è coibentare il contatore e le tubazioni con materiale adeguato, ed eventualmente scaldare le tubazioni con un asciugacapelli a bassa temperatura.

Gelo, attivato il piano neve di Trenitalia

Le società del Gruppo FS Italiane, Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia, hanno attivato i "Piani neve e Gelo". I servizi commerciali potranno subire modifiche in base al peggioramento delle condizioni meteo. Il Gruppo FS Italiane invita i viaggiatori ad aggiornarsi e informarsi sulla situazione traffico ferroviario, in relazione all'evolversi delle condizioni meteorologiche, attraverso il sito FSnews.it, e su Twitter l'account @FSnews_it.