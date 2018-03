A Latina l'addio ad Alessia e Martina: "Preghiamo per il padre", prete contestato

Oggi è il giorno dell'ultimo saluto ad Alessia e Martina, le vittime della strage di Cisterna di Latina.

Migliaia di persone si sono raccolte all'esterno della chiesa di San Valentino a Cisterna per i funerali delle sorelline uccise per mano del padre Luigi Capasso il 28 febbraio scorso.

Cisterna si ferma per i funerali

Centinaia di palloncini bianchi e rosa con i nomi delle due bambine e tanti gli striscioni. La madre Antonietta Gargiulo, gravemente ferita dall'uomo, è stata informata solo ieri dell'accaduto. Le sue condizioni restano gravi, anche se non è più in pericolo di vita. Non è presente ai funerali.

"Preghiamo anche per il padre", ha detto durante l'omelia Don Livio Fabiano. Qualcuno dai banchi della chiesa ha contestato le parole del parroco e lui ha aggiunto, dopo un attimo di silenzio e commozione, "scusate, ma la famiglia ha perdonato". Ecco le parole di Don Livio. "E' con grande emozione che tributo l'estremo saluto terreno ad Alessia e Martina, due bambine da me conosciute e amate. Alessia, battezzata e comunicata da me, il 6 maggio avrebbe dovuto ricevere il sacramento della cresima e Martina a settembre avrebbe iniziato il suo cammino di catechesi parrocchiale. Ora è tutto finito. Ma è davvero tutto finito?". "Sono circa 50 anni - ha proseguito il parroco - che sono sacerdote ed ho celebrato tanti funerali: funerali di persone suicide o uccise, di persone morte tranquillamente sul loro letto o tragicamente in incidenti vari, persone morte dopo una lunga malattia o morte all'improvviso senza che nessuno se ne accorgesse, giovani e anziani. Qualcuno potrebbe pensare che ormai sono abituato alla morte. No, non sono abituato! Quando vedo una bara bianca un senso di ribellione mi assale e tanti perché affollano la mia testa. Perché? Mi chiedo e so che questo succede anche a voi, fratelli miei".

La tragedia ha scosso la città

Le bare bianche sono state accolte da un lungo applauso. La commozione tra la folla è palpabile, la tragedia ha colpito l'intera città.

A Cisterna è stato proclamato il lutto cittadino. Saracinesche abbassate al passaggio dei feretri e bandiere a mezz'asta in tutti gli edifici pubblici, comprese le scuole.

