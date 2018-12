Antonio Megalizzi, nel giorno dei funerali infuriano ancora le polemiche

A Trento i funerali di Antonio Megalizzi, il giornalista di 29 anni rimasto ucciso nel corso dell'attentato a Strasburgo. Nella cattedrale di San Vigilio la cerimonia solenne alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. In tanti però sono rimasti all'esterno ed assisteranno alle esequie officiate dal vescovo di Trento monsignor Lauro Tisi grazie ad un maxischermo.

Oltre al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presenti nel Duomo di Trento il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed il Ministro ai Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro.

Non si spengono invece le polemiche tra opposizioni e maggioranza per l'accoglienza del feretro di Antonio Megalizzi: al momento dell'arrivo dalla Francia del feretro a Ciampino infatti la foto ufficiale ha immortalato il solo Capo dello Stato sulla pista dell'aeroporto capitolino.

Molti hanno sottolineato l'assenza di rappresentati del governo ma come testimoniano le foto ufficiali assieme al Presidente della Repubblica, era presente il Ministro Riccardo Fraccaro che, come si vede dalle foto, ha salutato tutta la famiglia di Antonio Megalizzi, porgendo il cordoglio di tutto il Paese e delle istituzioni italiane per questa dolorosissima e triste scomparsa.

Trento in lutto per Antonio

Il Comune di Trento ha proclamato una giornata di lutto cittadino, i Mercatini di Natale resteranno chiusi per la durata dei funerali. La Confcommercio invita tutti i negozianti ad abbassare le serrande e spegnere le insegne in segno di lutto.

Una fiaccolata per Antonio Megalizzi

Gli amici ed i compagni di studio del giovane reporter hanno invece organizzato, per venerdì 21 dicembre una fiaccolata in memoria di Antonio Megalizzi. "Non sarà una manifestazione politica, siamo in accordo con la famiglia" spiegano.

L'Università di Trento ha invitato tutti gli studenti, i docenti ed i ricercatori a lasciare un ricordo di Antonio, o una riflessione sulla vicenda all'interno di una pagina dedicata.