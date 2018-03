Strage di Cisterna, la mamma riprende conoscenza: venerdì i funerali delle due bimbe

Sono stati fissati per venerdì 9 marzo a Cisterna i funerali delle piccole Alessia e Martina, uccise dal padre Luigi Capasso lo scorso 28 febbraio. La cerimonia sarà officiata nella chiesa di San Valentino, poco lontana da via Collina dei Pini, dove le bimbe vivevano con la madre, Antonietta Gargiulo. La donna, ferita gravemente da tre colpi di pistola sparati dall'ex marito mentre si recava a lavoro, sta intanto lentamente riprendendo conoscenza.

Ricoverata in condizioni gravissime all'ospedale San Camillo di Roma subito dopo l'aggressione, Antonietta Gargiulo è l'unica sopravvissuta della sua famiglia. I medici la considerano ora fuori pericolo, anche se ancora non può parlare e respirare autonomamente. Non sa ancora però cosa è accaduto il 28 febbraio. Quella mattina, dopo averle sparato, Capasso è entrato nell'appartamento dove dormivano ancora le due figlie e le ha uccise, poi si è barricato in casa per nove ore prima di spararsi con la stessa pistola.

